البنتاغون: إضافة “إسرائيل” إلى منطقة عمليات القيادة المركزية “سينتكوم”

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن إضافة العدو الاسرائيلي إلى منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) المسؤولة عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وجاء في بيان للبنتاغون الجمعة، أنه “تم إدخال تعديلات على خطة القيادة الموحدة منها نقل “إسرائيل” من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية”. وأشار البيان إلى أن “الانفراج بين “إسرائيل” وجيرانها العرب في أعقاب اتفاقات أبراهام وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين في مواجهة الأخطار المشتركة في الشرق الأوسط”، حسب زعم البيان.

وأضاف أن “”إسرائيل” شريك استراتيجي رائد بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا سيوفر فرصا إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين “إسرائيل” وحلفائنا الأوروبيين”. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد أفادت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تخطط لإضافة العدو الاسرائيلي إلى منطقة عمليات “سينتكوم” بدلاً من القيادة الأوروبية.

وسيكون الكيان الغاصب الدولة الـ21 في منطقة عمليات القيادة المركزية التي تتولى الدور الأكبر في العمليات في العراق وسوريا وأفغانستان والخليج. وتشير التقارير إلى أن إضافة “إسرائيل” لمنطقة عمليات “سينتكوم” ستسمح بتطوير التنسيق بين الكيان والإمارات والبحرين، وربما دول أخرى في المنطقة في حال تطبيعها للعلاقات مع العدو لاحقاً.

المصدر: روسيا اليوم