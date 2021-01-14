تطبيق تيك توك يجعل حسابات الأطفال تحت 16 عاما ”حسابات خاصة“

سيتم تعيين حسابات مستخدمي تيك توك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على الوضع الخاص تلقائيًا ، حيث يقدم التطبيق سلسلة من الإجراءات للحد من استغلال الأطفال عبر الانترنت.

يمكن للمتابعين المعتمدين فقط التعليق على مقاطع الفيديو من هذه الحسابات، وسيتم أيضًا منع المستخدمين من تنزيل أي مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة من هم أقل من 16 عامًا.

قال تيك توك إنه يأمل أن تشجع التغييرات المستخدمين الشباب على “المشاركة بنشاط في رحلة الخصوصية عبر الإنترنت”.

سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا من الموافقة على “أصدقاء” للتعليق واختيار ما إذا كانوا يريدون جعل مقاطع الفيديو عامة. ولكن لن يتم “اقتراح” هذه الحسابات للمستخدمين الآخرين على التطبيق.

ويحتوي تطبيق تيك توك على العديد من الإعدادات المعمول بها لحماية المستخدمين الأصغر سنًا ، بما في ذلك:

– تقييد الرسائل المباشرة والبث المباشر لمن هم فوق 16 عامًا

– حصر شراء وبيع واستلام “الهدايا الافتراضية” بالبالغين

– تمكين الآباء من التحكم بشكل أكبر بحسابات أبنائهم

رحبت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال” NSPCC بـ “حزمة الإجراءات الجريئة” الجديدة ، قائلة إنها ستقلل من فرص الاتصال بالأطفال.

وقال آندي بوروز ، رئيس سياسة سلامة الأطفال على الإنترنت: “يأتي ذلك في الوقت الذي يستغل فيه المعتدون الوباء لاستهداف الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول على الإنترنت. ونحث المنصات الأخرى على أن تكون استباقية بالقيام بمثل هذه الإجراءات”.

المصدر: bc arabic