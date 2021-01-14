زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور تشاك شومر:ستكون هناك محاكمة لعزل ترمب في مجلس الشيوخ وسيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2021 - 01:20

زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور تشاك شومر:ستكون هناك محاكمة لعزل ترمب في مجلس الشيوخ وسيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى

منذ 40 mins 14 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة