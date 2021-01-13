منتدى بعلبك الإعلامي: السلامة والشفاء للوزير حسن الذي دفع ضريبة تفانيه وديناميته

عقدت الهيئة الإدارية ل”منتدى بعلبك الإعلامي” اجتماعا استثنائيا تداولت خلاله في “آليات العمل المطلوبة من الإعلاميين أعضاء المنتدى للمساهمة في نشر الوعي بين صفوف المواطنين حول مخاطر انتشار جائحة كورونا، لا سيما بعد المؤشر التصاعدي لأعداد المصابين في لبنان، وازدياد معدلات الوفيات في الآونة الأخيرة”.

وتمنى المنتدى في بيان “السلامة والشفاء العاجل والصحة والعافية لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الذي دفع ضريبة تفانيه وديناميته ومتابعاته الميدانية في كل المناطق اللبنانية للتحضيرات التي تعزز الجهوزية الصحية في المستشفيات كافة، وكان مثال الرجل المسؤول والقدوة في عمله وشفافيته وصدقيته وإخلاصه”.

وختم البيان: “بوركت جهودك دكتور حمد، التي أثبتت أن العطاء من أهم ميزاتك في كل المواقع، وبالطبع ستتجاوز هذه المحنة بفضل رعاية الله، لأن فعل الخير سمة من سمات شخصيتك ومنهجية عملك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام