بلوسي: ترامب خطر قائم يجب إزالته

صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ارتكب انتهاكاً غير مسبوق في تاريخ الكونغرس وأنه خطر قائم يجب إزالته.

وبحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” فقد كتبت بيلوسي في تغريدة لها على “تويتر”: إن “دونالد ترامب ارتكب انتهاكاً غير مسبوق في تاريخ الكونغرس”.

وأضافت: “يجب أن نتحرك لإزالة هذا الخطر الواضح الذي لا يزال قائماً لأنه يهدد حياتنا ودولتنا”.

وكانت بيلوسي قد أعلنت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط 5 قتلى، أنها “تحدثت مع الموظفين المسئولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية”.

وأوضحت أنها ناقشت معهم الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع ترامب، من الوصول إلى رموز الإطلاق الخطيرة لهذه الحقيبة.

المصدر: وكالات