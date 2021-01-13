عناصر الحرس الوطني الأميركي ينامون في أروقة مبنى #الكابيتول

نشرت عدة حسابات في موقع “تويتر” صورة لعناصر من قوات الحرس الوطني نائمون في أروقة مبنى الكابيتول، الذي اقتحمه مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي.

وكتبت مراسلة شبكة “CNN” دانييلا دياز معلقة على الصور التي نشرتها عبر حسابها في موقع “تويتر”: “رصدت عناصر الحرس الوطني ينامون على الأرض في الكابيتول”.

أما مراسل قناة “WSVN 7 NEWS” جو رويتز، نشر بدوره الصور وقال: “المئات من قوات الحرس الوطني ينامون على أرضية مبنى الكابيتول الأمريكي.. يأخذون استراحة من العمل بلا كلل للحفاظ على سلامة الأرض ومن بداخلها”.

وكان الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي، أعلن يوم الاثنين الماضي أنه من المتوقع نشر قوات قوامها ما بين 10 آلاف و15 ألفا في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيجري في الـ20 من الشهر الحالي.

وكانت شبكة “abcnews” الأمريكية كشفت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب بايدن.

وذكرت أن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة ترامب من منصبه.

المصدر: روسيا اليوم