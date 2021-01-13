الخارجية الروسية: اتهام واشنطن لطهران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن اتهام وزارة الخارجية الأمريكية لإيران بأنها ملاذ لتنظيم “القاعدة” لا يستند إلى أي دليل، وأكدت أنه ليس لدى موسكو معطيات حول صلات إيران بـ”القاعدة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لطهران بأنها أصبحت ملاذا لهذا التنظيم.

وقال بومبيو إن قيادات “القاعدة” تعيش في طهران و”تقوم بكل ما تم القيام به في وقت سابق في أفغانستان وباكستان”.

واتهم طهران بأنها شريك “للقاعدة” في “الإرهاب والكراهية”.

كذلك أكد بومبيو، مقتل الرجل الثاني في “القاعدة”، محمد المصري، في أغسطس الماضي بطهران، مضيفا أن التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولي ركز قيادته داخل العاصمة الإيرانية.

المصدر: روسيا اليوم