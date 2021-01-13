مقتل 8 وجرح المئات بسبب العواصف الثلجية في اليابان

قتل 8 أشخاص وجرح المئات نتيجة العواصف الثلجية التي ضربت عدة مناطق يابانية من بينها نيغاتا وإيشيكاوا وفوكوي وتوياما.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية NHK، فإن ارتفاع طبقة الثلوج المتراكمة في مدينة توياما بلغ أكثر من متر واحد، لأول مرة منذ 35 عاما، مشيرة إلى أن كمية الثلوج التي تساقطت في منطقة هوكوريكو كانت أكثر من ضعف الكمية المتوقعة في هذا الوقت من العام.

وأدى التساقط الكثيف للثلوج إلى احتجاز حوالي 1200 سيارة على طول الساحل الغربي الياباني وإلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

ولا يعتبر تساقط الثلوج بكثافة في هذه المناطق، خاصة في الجبال، أمرا غير مألوف، لكن الهواء البارد أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة عند مستوى سطح البحر حيث لا يستقر الثلج عادة بهذه الكمية.

المصدر: وكالات