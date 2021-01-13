ترامب يؤكد عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور الذي يتيح عزله من مصبه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.

وفي كلمة من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي يعتبر رمزا لسياسة الهجرة الصارمة التي اتبعها ترامب، قال إن “التعديل الخامس والعشرون لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي”.

واعتبر أن “استخدام التعديل الخامس والعشرين بهذه الطريقة الجديدة سيعود لمطاردة جو بايدن وإدارته”، متوجها إلى بايدن قائلا: “كن حذرا مما تتمناه”.

وأضاف: “خدعة المساءلة هي استمرار لأكثر مطاردة شريرة في تاريخ بلدنا وتسبب غضبا وانقساما وألما هائلين، أكبر بكثير مما يفهمه معظم الناس، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة في هذا الوقت”.

واعتبر ترامب أن “حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد”، معلنا أنه “حان الوقت لأمتنا كي تداوي الجراح وآن أوان السلم والهدوء واحترام تنفيذ القانون”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن “زيارة ترامب إلى هذا الجدار تشير إلى أنه قطع وعدا وأوفى به ضمن جهود إدارته لإصلاح نظام الهجرة المعطل”.

المصدر: وكالة رويترز