تفاصيل قرار مجلس الدفاع الاعلى حول الاقفال العام وحول المؤسسات والاستثناءات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 15:12

تفاصيل قرار مجلس الدفاع الاعلى حول الاقفال العام وحول المؤسسات والاستثناءات

منذ 46 mins 12 January، 2021
مجلس الدفاع الاعلى
لبنان

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المصدر: مجلس الدفاع الاعلى

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