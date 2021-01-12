حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن هذا التزيبف والبهتان الممنهج يستوجب وقف الصراعات داخل الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها وتوجيه بوصلة العداء نحو الصهاينة الملاعين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 11:48
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المجلس الاعلى للدفاع: اعلان حالة الطوارىء الصحية في البلاد من الخميس المقبل الى الـ24 من الشهر الجاري
المجلس الاعلى للدفاع: إلزام الوافدين من بغداد واسطنبول واديس ابابا والقاهرة بالإقامة على نفقتهم بالفنادق وإجراء فحصي pcr
المجلس الاعلى للدفاع: الإعلان عن توزيع 400 الف ليرة لبنانية لنحو 280 ألف عائلة خلال الإقفال
المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين transit
المجلس الاعلى للدفاع: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من صباح الخميس الى صباح الاثنين 25 كانون الثاني
المجلس الاعلى للدفاع: اقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والملاعب والنوادي
حزب الله: تصنيف واشنطن حركة أنصار الله والقائد العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على لائحة الإرهاب خطوة إجرامية
حزب الله: استهداف حركات المقاومة يهدف إلى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط على مقدرات المنطقة وشعوبها
حزب الله يؤكد تضامنه مع حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني في وجه آلة العدوان الأميركي السعودي
رابطة علماء اليمن: تصنيف انصار الله منظمة إرهابية يمثل فضيحة سياسية وخطوة جنونية غير محسوبة العواقب للرئيس المعتوه ترامب
رابطة علماء اليمن: هذا القرار لن يزيد الشعب اليمني إلاّ عزما وقوة وتصميما على مواجهة الخطر والالتفاف حول قيادته الثورية
رئيس الحرس الوطني الاميركي: تكليف الحرس الوطني بتعبئة 15 الفا من القوات لدعم تنصيب بايدن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: لا يجب أن يبقى ترامب في منصبه ويجب مساءلة من تسبّبوا باقتحام الكونغرس
الاف.بي.اي: مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية اذا عزل ترامب
وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة "تشاد وولف" يقدم استقالته بعد قرابة ثلاثة أشهر على توليه منصبه
تويتر: تجميد أكثر من 70 ألف حساب مرتبط بحركة "كيو آنون" المؤيدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب لمنعها من الترويج للعنف
وكالة بلومبيرغ: مصرفا دويتشة وسيغنيتشر يتخليان عن التعامل المالي مع ترامب بعد اقتحام الكونغرس
إعلام العدو: رئيس الموساد يوسي كوهين اجتمع بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني
وكالة الأدوية الأوروبية تعلن تلقيها طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم الدعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم الدعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وسائل اعلام اميركية: مكتب التحقيقات الفدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر الى واشنطن في 16 كانون الثاني
وسائل اعلام اميركية: المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى اذا حاول الكونغرس تنحية ترامب من خلال تفعيل التعديل 25
الاف.بي.اي: مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية اذا عزل ترامب
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الخارجية الامريكية تعيد تصنيف كوبا في قائمة الدول الراعية للارهاب وتتهمها بتقديم دعم لاعمال الارهاب الدولي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن هذا التزيبف والبهتان الممنهج يستوجب وقف الصراعات داخل الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها وتوجيه بوصلة العداء نحو الصهاينة الملاعين
منذ 30 mins
12 January، 2021
الامة الاسلامية
العدو الصهيوني
حركة المجاهدين الفلسطينية
فلسطين
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