حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن هذا التزيبف والبهتان الممنهج يستوجب وقف الصراعات داخل الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها وتوجيه بوصلة العداء نحو الصهاينة الملاعين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2021 - 11:48

حركة المجاهدين الفلسطينية: نؤكد أن هذا التزيبف والبهتان الممنهج يستوجب وقف الصراعات داخل الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها وتوجيه بوصلة العداء نحو الصهاينة الملاعين

منذ 30 mins 12 January، 2021
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