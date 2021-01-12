طليس: نأمل أن يعطي وزير الداخلية تعليماته حتى يتسنى لسائقي الفانات العمل قبل الإقفال

اعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان انه “كنا قد أخذنا التزاما من معالي وزير الداخلية والبلديات بعمل أصحاب الفانات والحافلات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 12/1/2021، مع الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية التي يقررها، بناء على هذا الالتزام وموافقته أصدرت بيانا أعلنت فيه مضمون هذا الاتفاق. وحيث أننا حاولنا التواصل مع معاليه مرارا وتكرارا لما نوفق.

وامل في بيانه أن “يعطي معالي الوزير تعليماته اليوم حتى يتسنى لاصحاب وسائقي الفانات والأوتوبيسات العمل قبل الإقفال العام يوم الخميس المقبل، تماشيا مع قرار المجلس الأعلى للدفاع، أسوة بغيرهم من سائقي السيارات العمومية (اللهم أني قد بلغت)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام