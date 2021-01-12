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January 12 2021 - 06:08

وزيرة خارجية كولومبيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 12 January، 2021
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أخبار دولية - كولومبيا

أعلنت وزيرة خارجية كولومبيا كلاوديا بلوم عن إصابتها بفيروس كورونا ومواصلة العمل من المنزل.

وأضافت الوزيرة في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم الاثنين، أنها دخلت العزل المنزلي بعد إصابة أحد أفراد عائلتها بالفيروس، ثم خضعت لاختبار فيروس كورونا، الذي بين نتيجة إيجابية.

وأكدت الوزيرة أنها بحالة جيدة، وتواصل أداء مهامها من المنزل، وأنها تعتزم استئناف اللقاءات الشخصية في وقت قريب بناء على تعليمات الأطباء.

يذكر أن كولومبيا سجلت 1.786 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، و46114 وفاة، منها 15537 إصابة و330 وفاة خلال اليوم الأخير.

المصدر: وكالات

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