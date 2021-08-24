كولومبيا تسجل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2021 - 08:12

كولومبيا تسجل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

منذ 17 mins 24 August، 2021
كولومبيا
أخبار دولية - كولومبيا

سجلت كولومبيا، الاثنين، 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 2698 حالة، مقابل 2640 الأحد، لتصل الحصيلة العامة إلى 4.892.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 99 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 95 الأحد، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 124315.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 3210 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 4.722 حالة.

وهذه الأرقام أقل بكثير مما كانت عليها خلال الذروة في يونيو 2021 حينما تجاوز عدد الإصابات في بعض الأيام 30 ألف حالة ومؤشر الوفيات 700 حالة.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة