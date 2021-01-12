تونس تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت تونس، يوم الاثنين، حصيلة قياسية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حيث تم رصد 3074 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بارتفاع العدد العام للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3074 حالة، مقابل 1762 في بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 162350.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 62 في إحصائية الأحد لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس إلى 5284.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ 119446 شخصا بعد تسجيل 1745 حالة شفاء جديدة.

المصدر: وكالة رويترز