حماس: المخطط الصهيوني بحق قبة الصخرة ينذر بإشعال المنطقة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، من أن”المخطط الصهيوني الرامي لتفكيك قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم؛ سيشعل المنطقة”.

وقالت دائرة القدس في حماس، في بيان لها إن:”المسجد الأقصى بجميع مصلياته، وساحاته، ومسجد قبة الصخرة، مسجد إسلامي مقدس وحق للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحدٍ -كائنا من كان- المساس به بأي طريقة كانت، وتحت أي ظرف من الظروف”.

وحذرت العدو الصهيوني من”الإقدام على تنفيذ مخططاته المجرمة بحق القدس والأقصى، ومحاولات “تفكيك مسجد قبة الصخرة”، لبناء الهيكل الصهيوني المزعوم مكانه، متجاهلا غضبة الجماهير المؤمنة بحقها العقائدي الإسلامي، والتاريخي في القدس والأقصى، والأمة بأسرها، والأحرار في هذا العالم”.

وشددت على أن”محاولات قطعان المستوطنين المستمرة، بغطاء من الاحتلال، تغيير الوضع الديني والتاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى ستبوء بالفشل، محذرة من أن أي مساس بالأقصى يُطلق شرارة اشتعال المنطقة”.

وقالت:”سندافع عن مسجدنا الأقصى أولى القبلتين بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا من تضحيات؛ فللأقصى رجال يدافعون عنه بالغالي والنفيس والقلوب والأرواح”.

ودعت الفلسطينيين إلى”تعزيز وجودهم ورباطهم في المسجد الأقصى المبارك، كما طالبت السلطة الفلسطينية بدعم أهل القدس بكل الوسائل ورفدهم بكل أسباب الصمود والمقاومة”.

كما دعت الأمة العربية والاسلامية أن”تقف موقف العزة والكرامة، لأقصاها، وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين والأقصى، باعتبارها القضية الأولى والأساس لهم، والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، وأن تتوحد في خندق الدفاع عن القدس والأقصى”.

وشددت على أن”ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الصهيونية المتكررة من ما يسمى جماعات الهيكل، وتسهيل هذه الاعتداءات من سلطات الاحتلال الصهيوني المجرم، والتغطية عليها، يأتي في سياق المشاريع الصهيونية التهويدية الذي تتعرض لها المدينة المقدسة منذ مدة طويلة”.

المصدر: مواقع