مصرع 11 مسلحا من “جيش النصر” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لتركيا بنيران الجيش السوري ليلة أمس على محور قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي (تنسيقيات المسلحين) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 10:26

مصرع 11 مسلحا من “جيش النصر” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لتركيا بنيران الجيش السوري ليلة أمس على محور قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي (تنسيقيات المسلحين)

منذ 39 mins 11 January، 2021
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