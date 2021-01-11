مصرع 11 مسلحا من “جيش النصر” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لتركيا بنيران الجيش السوري ليلة أمس على محور قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي (تنسيقيات المسلحين) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 10:26
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصرع 11 مسلحا من “جيش النصر” التابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” الموالية لتركيا بنيران الجيش السوري ليلة أمس على محور قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي (تنسيقيات المسلحين)
منذ 39 mins
11 January، 2021
الجماعات المسلحة
الجيش السوري
سهل الغاب
سوريا
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