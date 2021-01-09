الشرطة الأميركية تحقق في معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 18:32

الشرطة الأميركية تحقق في معلومات حول وجود طرد مشبوه أمام مبنى الكونغرس (روسيا اليوم)

منذ 11 mins 9 January، 2021
أخبار موقع المنار

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