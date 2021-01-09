الصحة اللبنانية: تسجيل 5414 اصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 18:32

الصحة اللبنانية: تسجيل 5414 اصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

منذ 22 mins 9 January، 2021
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