مدير العناية الطبية في وزارة الصحة:المشهد مرعب في الطوارئ ومصابون يتوفون في المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2021 - 16:22

مدير العناية الطبية في وزارة الصحة:المشهد مرعب في الطوارئ ومصابون يتوفون في المنازل

منذ 57 mins 9 January، 2021
جوزيف حلو
لبنان

أوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو أنّ”الحالات الحرجة باتت كثيرة وهي تتطلب عناية فائقة وهناك مصابون باتوا يموتون في المنازل”، مشيراً الى”حالات حرجة جداً تصل الى المستشفيات اليوم لم نكن نشاهدها من قبل”.

واضاف:” “يردنا مئات الإتصالات من الناس الذين يريدون الحصول على أماكن شاغرة في المستشفيات، أو حتى مكانا في الطوارئ حتى لو أبلغناهم أن المريض سيبقى 5 ساعات أو 10 ساعات أو حتى 24 ساعة كي يفرغ سرير، واليوم وجدت 41 شخص موجودون في الطوارئ بانتظار دخولهم الى المستشفى، المشهد مرعب في الطوارئ”.

المصدر: مواقع

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