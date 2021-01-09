مدير العناية الطبية في وزارة الصحة:المشهد مرعب في الطوارئ ومصابون يتوفون في المنازل

أوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو أنّ”الحالات الحرجة باتت كثيرة وهي تتطلب عناية فائقة وهناك مصابون باتوا يموتون في المنازل”، مشيراً الى”حالات حرجة جداً تصل الى المستشفيات اليوم لم نكن نشاهدها من قبل”.

واضاف:” “يردنا مئات الإتصالات من الناس الذين يريدون الحصول على أماكن شاغرة في المستشفيات، أو حتى مكانا في الطوارئ حتى لو أبلغناهم أن المريض سيبقى 5 ساعات أو 10 ساعات أو حتى 24 ساعة كي يفرغ سرير، واليوم وجدت 41 شخص موجودون في الطوارئ بانتظار دخولهم الى المستشفى، المشهد مرعب في الطوارئ”.

المصدر: مواقع