أسرى سجن “عوفر” يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على الممارسات الاسرائيلية

أرجع الاسرى في سجن “عوفر” العسكري الصهيوني الخميس وجبات الطعام، وذلك احتجاجا على عملية القمع والاقتحام التي واجهوها الاربعاء من قبل قوات العدو الاسرائيلي.

وأفاد “نادي الأسير الفلسطيني” ان “قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سجن عوفر مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع ضد الأسرى الفلسطينيين العزل”.

ولفت النادي الى “إدارة سجن عوفر قامت بعزل عدد من قيادات الأسرى بحجة اصابتهم بفيروس كورونا”، وتابع “الأسرى المعزولين هم: محمد حماد(أبو السعيد) وليم الريماوي، عماد أبو رموز، إيهاب مسعود(الشمبر) وموسى مخامره”.

المصدر: فلسطين اليوم