فيسبوك يحجب صفحة ترامب لمدة 24 ساعة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الخميس، حجب صفحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمدة 24 ساعة.

وحسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أنه جاء في بيان الشركة، نقلًا عن قناة “ان بي سي”: “لقد قمنا بتقييم انتهاكين لسياستنا إزاء صفحة الرئيس ترامب”.

وأضاف البيان: “ستكون النتيجة حجب لمدة 24. هذا يعني أنه لن يتمكن من كتابة منشورات في الموقع خلال مدة الحجب”.

وقال رئيس إنستجرام أيضا إن الموقع سيعلق حساب ترامب 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة، تويتر، تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 12 ساعة، بعد حذف تغريدات له خالفت سياسة المنصة.

المصدر: سبوتنيك