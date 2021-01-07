ما هي مدة المناعة للمتعافين من كورونا؟

توصل عدد من الخبراء من خلال دراسة حديثة أجروها حول صحة الأشخاص الذين نجوا من فيروس كورونا المستجد إلى نتائج سارة.

ووردت هذه النتائج في تقرير نشره موقع Medisite وذكر أنه يمكن الأشخاص الذين تعافوا من هذا المرض التمتع بالمناعة الكافية لأشهر عدة.

وفي هذا السياق، تناول الباحثون الأستراليون حالة 25 مريضاً سابقاً وراقبوا معدل المناعة المكتسبة لدى كل منهم بعد الشفاء. وجاء هذا بعد مرور اليوم الرابع ثم اليوم 242 من حصولهم على نتيجة فحص سلبية.

وتبين أن معدل الأجسام المضادة يبدأ بالانخفاض بعد اليوم 20 من التعافي. كما أظهرت النتائج لدى كل من المتعافين خلايا لمفوية B وذاكرة مناعية يمكنها التعرف على مكونات الفيروس في حال التقاط العدوى مجدداً. ووجد الخبراء أن هذه الذاكرة ظلت لدى المرضى بعد مرور 8 أشهر على إعلان الشفاء.

المصدر: وكالات