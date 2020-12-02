مسؤول طبي أمريكي يكشف الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ومدة بقائها

قال مسؤول طبي كبير في الإدارة الأمريكية، اختاره الرئيس دونالد ترامب للإشراف على برنامج اللقاحات المضادة لـ”كوفيد- 19″، إن لقاحي “فايزر” و”مودرنا” آمنين، لكنهما سجلا أعراضا جانبية ملحوظة في نحو 10% إلى 15% من المتطوعين في التجارب.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي، الذي يقود برنامج اللقاحات الذي أطلقته الإدارة الأمريكية “Operation Warp Speed”، إن الآثار الجانبية، التي تأتي من جراء جرعات اللقاح، يمكن أن تستمر حتى يوم ونصف اليوم.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة “واشنطن تايمز” أن الأشخاص الذين عانوا من آثار جانبية أبلغوا عن احمرار وألم في موقع الحقن بالإضافة إلى الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والصداع، مضيفا أن معظم المشاركين لم تكن لديهم آثار جانبية ملحوظة.

وقال:

النوع الأطول والأكثر أهمية من الأحداث العكسية الضارة مثل بعض أمراض المناعة الذاتية أو غيرها، لم يتم الإبلاغ عنه بين مجموعة الاختبار التي تناولت الدواء الوهمي أو مجموعة اللقاح، وهو أمر مطمئن للغاية.

وأردف: “أتأكد دائما من أنه عندما نقول أننا نعرف المدى القصير، ويمكنني أيضا الحديث عن التأثيرات متوسطة المدى للقاح، فإنه لم يتم فهم السلامة طويلة المدى بعد”.

المصدر: سبوتنيك