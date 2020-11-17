شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بشاشة مرنة غير عادية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 17 2020 - 07:44

شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بشاشة مرنة غير عادية

منذ 2 ساعة 17 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت شركة OPPO الصينية للهواتف الناقلة أنها بصدد عرض نوع فريد من هواتفها الجديدة التي ستحتوي على شاشة مرنة.
وكشف موقع “Gizmochina” عن إعلان المنشور للشركة الصينية على شبكة Weibo الاجتماعية.
وكتب في المنشور “شاشة كبيرة؟ شاشة صغيرة؟ شاشة لا نهاية لها؟ في المستقبل، سيكون هاتفك المحمول مجانيا للتمدد”.
وانضمت الشركة الصينية للهواتف OPPO إلى قائمة الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي يمكن تغيير حجم شاشاتها.
في بداية هذا العام، عرضت شركة TCL  وشركة LG على براءة اختراع لجهاز بتصميم “تجعيد الشعر” في عام 2019.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة