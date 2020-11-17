شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بشاشة مرنة غير عادية

أعلنت شركة OPPO الصينية للهواتف الناقلة أنها بصدد عرض نوع فريد من هواتفها الجديدة التي ستحتوي على شاشة مرنة.

وكشف موقع “Gizmochina” عن إعلان المنشور للشركة الصينية على شبكة Weibo الاجتماعية.

وكتب في المنشور “شاشة كبيرة؟ شاشة صغيرة؟ شاشة لا نهاية لها؟ في المستقبل، سيكون هاتفك المحمول مجانيا للتمدد”.

وانضمت الشركة الصينية للهواتف OPPO إلى قائمة الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي يمكن تغيير حجم شاشاتها.

في بداية هذا العام، عرضت شركة TCL وشركة LG على براءة اختراع لجهاز بتصميم “تجعيد الشعر” في عام 2019.

المصدر: سبوتنيك