مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة لرئيس مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 02:30

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة لرئيس مجلس الأمن: برنامجنا النووي سلمي بالكامل

منذ 27 mins 12 June، 2025
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