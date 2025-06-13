الجيش اللبناني: توقيف عدة أشخاص على خلفية إشكال في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها مساء الخميس عن توقيف عدة اشخاص على خلفية إشكال فردي حصل في مدينة طرابلس الشمالية.

وقال البيان “على أثر إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 11 / 6 / 2025 في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في الإشكال في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت 5 أشخاص وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية”.

وتابع البيان “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام