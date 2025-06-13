العقود الآجلة لخام برنت تقفز بأكثر من 9 دولارات للبرميل بعد العدوان الإسرائيلي على إيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2025 - 06:10

العقود الآجلة لخام برنت تقفز بأكثر من 9 دولارات للبرميل بعد العدوان الإسرائيلي على إيران

منذ 24 mins 13 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة