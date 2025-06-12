الشيخ الرفاعي: للتمسك بالمقاومة ودعم الموقف الإيراني بوجه الشيطان الأكبر أميركا وأدواتها

أشاد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن الرفاعي في بيان له الخميس “بالجمهورية الإسلامية الإيرانية”. ونوه “بدورها الجوهري في نصرة المستضعفين ودعم حركات المقاومة في المنطقة”.

ولفت الشيخ الرفاعي إلى ان “ايران حافظت على نهج ووصية الإمام الخميني حين قال اليوم طهران، وغدا فلسطين”، وأكد على “التمسك بالمقاومة ودعم الموقف الإيراني في وجه الشيطان الأكبر أميركا وأدواتها في المنطقة”.

من جهة ثانية، أشار الشيخ الرفاعي إلى أنه “شارك في إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل قائد المستضعفين مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني، بدعوة من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى أماني، في حضور حفيد الإمام الخميني السيد علي أحمد الخميني في مقر السفارة الإيرانية – بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام