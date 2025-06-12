ترامب: واثق الآن أكثر من أي وقت مضى بأن جيش الولايات المتحدة سيضيف مجدا تلو الآخر في الأيام القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2025 - 02:30

ترامب: واثق الآن أكثر من أي وقت مضى بأن جيش الولايات المتحدة سيضيف مجدا تلو الآخر في الأيام القادمة

منذ 60 mins 12 June، 2025
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