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June 11 2025 - 23:26

الأمن الداخلي: تدابير سير الخميس في وسط بيروت

منذ 8 mins 11 June، 2025
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها مساء الاربعاء عن سلسلة من تدابير السير التي ستتخذها الخميس بسبب تجمع لعسكريين متقاعدين في وسط بيروت.

وقال البيان “بدعوة من حراك بعض العسكريين المتقاعدين، سيقام بتاريخ الغد 12-06-2025 تجمع امام جامع محمد الأمين، وفي وسط بيروت بالقرب من السراي الحكومي، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 9،00 صباحاً تدابير السير اللازمة والتحويلات الظرفية”، وتابع “كذلك إقفال شارع المصارف، كذلك اقفال الطرقات المؤدية من جسر الرينغ وسليم سلام باتجاه الإسكوا، وذلك حتى الانتهاء”.

واضاف البيان “يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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