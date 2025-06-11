الأمن الداخلي: تدابير سير الخميس في وسط بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها مساء الاربعاء عن سلسلة من تدابير السير التي ستتخذها الخميس بسبب تجمع لعسكريين متقاعدين في وسط بيروت.

وقال البيان “بدعوة من حراك بعض العسكريين المتقاعدين، سيقام بتاريخ الغد 12-06-2025 تجمع امام جامع محمد الأمين، وفي وسط بيروت بالقرب من السراي الحكومي، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 9،00 صباحاً تدابير السير اللازمة والتحويلات الظرفية”، وتابع “كذلك إقفال شارع المصارف، كذلك اقفال الطرقات المؤدية من جسر الرينغ وسليم سلام باتجاه الإسكوا، وذلك حتى الانتهاء”.

واضاف البيان “يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام