وفد من حزب الله جال على المستوصفات في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 20:20

وفد من حزب الله جال على المستوصفات في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية

منذ 1 ساعة 11 June، 2025
وفد من حزب الله جال على المستوصفات في مدينة صيدا
لبنان

جال وفد من حزب الله الاربعاء على عدد من المستوصفات الصحية في مدينة صيدا وقدم لها كميات من الأدوية المجانية ليتم توزيعها على المواطنين والمرضى.

وزار الوفد مستوصفات “الرازي الطبي”، “جمعية النجدة الشعبية اللبنانية”، “الشهيد رشيد بروم” التابع لجمعية “التضامن الشعبي”، “الشهيد معروف سعد” في تعمير عين الحلوة التابع “لمؤسسة معروف سعد الثقافية الخيرية الإجتماعية”.

وبحسب المعلومات لاقت الخطوة تقديرا كبيرا من المستوصفات تجاه حزب الله والهيئة الصحية الإسلامية على مبادرتهم ووقوفهم الدائم الى جانب أهلنا خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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