المكتب السياسي لأنصار الله: لإيران الحق الكامل والمشروع بالرد على العدوان الاسرائيلي بكل الوسائل

دان المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن في بيان لها الجمعة “بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران”، واكد على “حق ايران الكامل والمشروع في الرد بكل الوسائل الممكنة”.

ولفت البيان الى ان “كيان العدو الإسرائيلي بعدوانه السافر هذا يؤكد مدى خطورته على أمن واستقرار المنطقة، وأنه كيانٌ عدوانيٌ لا يهدد فلسطين أو دول الجوار بل هو خطر على الأمة بأسرها”، وتابع ان “ما يدعيه هذا الكيان حول البرنامج النووي الإيراني لا أساس له من الصحة وليس له الحق أن يكون شرطي المنطقة يقرر عنها ما تريد أن تفعل، وهو الكيان المدجج بأسلحة نووية وبعدوانية قد تسببت في إزهاق أرواح عشرات الآلاف في فلسطين ولبنان وسواهما من البلدان العربية”.

واكد البيان على “تأييد حق إيران الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها وفي تطوير برنامجها النووي”، وتقدم إلى “الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا بخالص العزاء والمواساة في استشهاد بعض قادتها وعلمائها وذلك منها تضحيةٌ وفداء في سبيل مبادئها وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى القضية الفلسطينية ولم تتراجع عنها رغم كل ما لاقته وتلاقيه من التحديات والتهديدات”.

ودعا المكتب السياسي لأنصارالله “الأمة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا التحدي الكبير، وأن تخرج من حالة الصمت والفرجة فالعدو الإسرائيلي يهدد الجميع ولا يستثني أحدا”.

المصدر: موقع المنار