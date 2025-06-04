شهداء وجرحى باستهداف العدو الاسرائيلي لخيمة نازحين بمواصي خانيونس جنوب غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء الأربعاء جراء اعتداء نفذه طيران العدو الاسرائيلي واستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي ببلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية ان “طائرات الاحتلال الحربية استهدفت خيمة تؤوي نازحي في منطقة المواصي بخان يونس ما أسفر عن 4 شهداء وجرحى”.

ويعتمد جيش العدو الإسرائيلي بشكل ممنهج على سياسة استهداف المنازل المأهولة في قطاع غزة والخيم التي تؤوي نازحين، في إطار تكتيك عسكري يهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بعد تهدئة هشة سرعان ما انقلب عليها رئيس حكومة العدو نتنياهو، واستأنف حرب الإبادة والتهجير ووقف المساعدات وإغلاق المعابر، التي بدأت قبل نحو 17 شهرا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام