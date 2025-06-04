إخلاء مبنى ملاصق لقصرعدل بعبدا يشكل خطرا على السلامة العامة

طلب وزير العدل في الحكومة اللبنانية عادل نصار الاربعاء إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، بناء لتقرير من وزارة الاشغال العامة يفيد بأن وضع المبنى غير آمن ويشكل خطرا على السلامة العامة.

وقال المكتب الإعلامي لنصار في بيان له إن “الوزير عادل نصار طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، وهو يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري وإقفاله موقتا ريثما يتم تأمين مبنى بديل”، وتابع ان “ذلك تم بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطرا على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام