لافروف ناقش الأزمة الأوكرانية مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توماس فليتشر الوضع حول أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن “تركز على عدم تسييس الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة، كما جرى بين الجانبين تبادل مفصل لوجهات النظر حول الأزمات الأكثر حدة، مثل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا ولبنان”، وذكرت أن “الجانبين تطرقا إلى عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ونظام الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية”.

ولفتت الوزارة الى أنه “تمت الإشارة إلى أهمية تحسين الجهود المبذولة، وجعلها تتماشى مع معايير ومبادئ القانون الإنساني الدولي والحاجة إلى ضمان الدعم المالي المناسب”، وتابع “كانت هناك أيضا مشاورات مفصلة لنائب الوزير المشرف سيرغي فيرشينين وفي إطارها تم النظر في مهام تقديم المساعدة إلى اليمن والسودان وأفغانستان وميانمار”.

المصدر: روسيا اليوم