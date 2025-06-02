إختتام إنتخاب رؤساء بلديات المنية – الضنية ونوابهم.. الخولي: لبذل الجهود المتاحة للانماء المحلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2025 - 22:44

إختتام إنتخاب رؤساء بلديات المنية – الضنية ونوابهم.. الخولي: لبذل الجهود المتاحة للانماء المحلي

منذ 43 mins 2 June، 2025
الخولي
لبنان

اختتمت الاثنين جلسات انتخاب رؤساء بلديات الضنية بانتخاب ناصر الشامي رئيسا لبلدية كفرشلان وغسان صبرة نائبا له.

وذلك في الجلسة التي عقدت في مقر قائمقامية قضاء المنية – الضنية في بلدة دير عمار بإشراف قائمقام القضاء جان الخولي، لتكون بلدية كفرشلان البلدية الاخيرة من ضمن 36 بلدية انتخبت رؤساء لها بعد الانتخابات البلدية التي جرت جولتها الثانية في محافظتي الشمال وعكار في 11 ايار الماضي.

وتمنت الخولي للبلديات المنتخبة “التوفيق في مهامها وبذل الجهود المتاحة للانماء المحلي”، مبدية “استعدادها لتقديم اي مساعدة ممكنة في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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