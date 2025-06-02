النائب فضل الله من المجلس النيابي: معالجة مالية الدولة لا تتم على حساب المواطنين

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب حسن فضل الله، في تصريح من مجلس النواب اليوم، أنه “بدل أن تسارع الحكومة إلى معالجة قضايا المواطنين المعيشية الملحة، عاجلتهم بضريبة جديدة والنتيجة زيادة الأعباء المعيشية”، موضحاً أنه “بعدما انتظر المواطنون تأمين الكهرباء 24/24 كما وعد الذين تولوا حقيبتها وتخفيض الفاتورة المعيشية اليومية، سيكون للمواطن كل أسبوع جدول أسعار جديد للمحروقات وفواتير مرتفعة في السلع المختلفة، خصوصاً فاتورة الكهرباء بشقيها الرسمي والخاص”.

وأضاف أن “الناس ترقبوا خطوات اصلاحية في اعتماد الكفاية في التعيينات ومكافحة الفساد واستعادة أموال المودعين، ووعود كثيرة، لكن بعد إثارة الغبار الاعلامي بالمواقف السياسية المناقضة للبيان الوزاري، جاءت باكورة انجازات الحكومة بتسديد ضربة إلى جيوب الناس في توقيت أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى قرارات تخفف عنهم بدل زيادة معاناتهم”.

وأكد فضل الله أن “صوتنا المعترض داخل الحكومة هو نفسه خارجها. وهذه الزيادة مرفوضة ومعالجة مالية الدولة لا تتم على حساب المواطنين”.

المصدر: مواقع