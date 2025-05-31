حركة أمل وكشافة الرسالة شيّعتا الشهيد المسعف خضر فقيه

شيعت حركة أمل وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية واهالي بلدة كفركلا الجنوبية الحدودية السبت بمراسم وداع كشفية وشعبية حاشدة، الشهيد المسعف خضر رضا فقيه الذي استشهد برصاص القنص الإسرائيلي في بلدة كفركلا.

وأقيمت مراسم التشييع في روضة الصالحين في مدينة النبطية، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي حسن خليل وحشد من الشخصيات السياسية والاهالي.

وانطلق موكب التشييع نحو بلدة كفركلا، حيث ووري في الثرى بعد ان ام الصلاة على الجثمان إمام البلدة السيد عباس فضل الله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام