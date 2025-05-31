خروقات صهيونية مستمرة ..والعثور على كاميرا تصوير للعدو عند حدود بليدا

افاد مراسل المنار بان الجيش اللبناني عثر على كاميرا تصوير صغيرة زرعها جنود العدو في محيط “بئر شعيب” عند حدود بلدة بليدا.

الى ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شُعُب الحافور في اطراف بلدة كفرشوبا بعدد من القذائف والرشقات الرشاشة. وفي حصيلة الاعتداءاتِ حتى اليوم فقد بلغَ عددُ الخروقاتِ البرية ألفاً وستمئة واثني عشر خرقاً 1612، والخروقاتِ الجوية ألفاً وستمئة وواحداً وثمانين خرقا ً1681 ، فيما سُجِل ثلاثة ٌوثمانون 83 خرقًا بحريًا . أي ما مجموعُه ثلاثةُ آلاف وثلاثمئة وستة وسبعون 3376 خرقًا وعدوانًا. أمّا عددُ الشهداءِ فبلغَ مئةً وثمانية و ستين 168 شهيداً و الجرحى ثلاثَمئةٍ وثمانية وتسعين 398 جريحًا.

المصدر: قناة المنار