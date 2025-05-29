الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة… و35 شهيدًا منذ فجر الخميس

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الثالث والسبعين على التوالي، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مرتكبًا المزيد من المجازر بحق المدنيين.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 35 شهيدًا منذ فجر الخميس، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن 19 مواطنًا استُشهدوا وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزل عائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما جرى انتشال جثمان المواطن جميل عودة محمد أبو دقة من تحت أنقاض منزل دُمّر في قصف إسرائيلي ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأضافت المصادر أن المواطن نمر عطية عيد أبو جليدان استُشهد صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأميركية في محور “موراج”، جنوب غربي خان يونس.

كما استُشهد المواطن محمد هشام فيصل جودة إثر قصف استهدف منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وفي قصف آخر على جنوبي خان يونس، ارتقى الشهيدان محمد عاشور وزوجته وعد الفرا، وهي حامل.

وأشارت مصادر محلية إلى استشهاد سبعة مواطنين، بينهم طفلتان، وإصابة عشرة آخرين، في قصف استهدف منزل عائلة عزام وروضة أطفال في بلدة جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استُشهد الطفل أحمد عواد محمد صرصور (13 عامًا) جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة.

كما جرى انتشال شهيد وجريح في حالة حرجة، في حين لا يزال نحو 15 شخصًا تحت الأنقاض، عقب قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو الكاس في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثمان الشهيد مهند هاني محمد صيام، الذي كان قد أُصيب برصاص الاحتلال قبل يومين، خلال محاولته الوصول إلى مركز المساعدات الأميركي غرب مدينة رفح.

وفي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، جرى انتشال جثمان الشهيد عبد الله أحمد إسماعيل أبو مصطفى، جرّاء قصف سابق.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات التابع للشركة الأميركية في محور موراج جنوب غربي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال صباح اليوم نيرانها بكثافة نحو المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يستمر فيه الاحتلال في فرض حصاره وإغلاقه الكامل للمعابر، ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية، ما فاقم الأوضاع الكارثية في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال القطاع.

ومنذ 18 آذار/ مارس الجاري، استأنف الاحتلال عدوانه الشامل على غزة، متراجعًا عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، والذي استمر 58 يومًا بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي، منذ 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

ومنذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 175 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ودمار واسع في البنية التحتية والمرافق المدنية.

المصدر: مواقع