قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2025 - 05:08

قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس

منذ 1 ساعة 29 May، 2025
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