حمزة منصور طالب بدفع بدلات أتعاب المعلمين المشاركين في الانتخابات البلدية عبر OMT – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2025 - 10:46

حمزة منصور طالب بدفع بدلات أتعاب المعلمين المشاركين في الانتخابات البلدية عبر OMT

منذ 2 ساعة 26 May، 2025
حمزة منصور
لبنان

انتقد منسق “حراك المعلمين المتعاقدين” حمزة منصور، في بيان” الفوضى والمزاجية والاستنسابية في توزيع الصناديق خلال الانتخابات البلدية”، معتبرا ان “إدخال موظفي بعض الدوائر في مختلف انتخابات المحافظات، كانت السبب في ظلم غيرهم من الموظفين والأساتذة”.

وطالب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار  بـ”محاسبة كل مسؤول في الوزارة كان وراء الاستنسابيات”، وقال:” من أجل احترام كرامة كل معلم، نطالب فورًا بدفع مستحقات وأتعاب المعلمين عبر شركة OMT، وتجنب الأخطاء، وعدم دفعها بطرق متخلّفة ومهينة، كإجبارهم على الوقوف في طوابير والانتظار لساعات لقبض أتعابهم، كما حصل عند تسلُّم الصناديق وتسليمها “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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