“حراك المتعاقدين” طالب باستقالة بهية الحريري من رئاسة لجنة التربية

حيا “حراك المتعاقدين”، في بيان وزعه منسقه حمزة منصور، “قرار تعليق مشاركة عضو لجنة التربية النائب ادكار طرابلسي في أعمال لجنة التربية احتجاجا على عقم هذه اللجنة الذي رأيناه في تهرب رئيستها النائبة بهية الحريري من معالجة أهم القضايا التي تعني التربية وتمنعها عن مناقشتها من الأساس ومن أهمها: مآسي المتعاقدين وحقهم في التثبيت، الامتناع عن مناقشة قوانين تمويل الجامعة الوطنية اللبنانية، ترك 53 ألف تلميذ تأكلهم حيتان المدارس الخاصة، عدم فتح ملف الفساد في الوزارة.

ولفت البيان الى ان ” النائبة الحريري تنفرد في طرح مناقشة اقتراحات قوانين مترفة ليس لها الأولوية أمام ما سبق، بل وتعتبر اقتراحات مجرمة في حق التربية ومصلحة الطلاب والأهالي مثل مشروع تعديل قانون 515 الذي لا يضبط الأقساط المدرسية ومشروع انشاء مجلس إنقاذ تربوي من دون استشارة أعضاء لجنة التربية”.

وختم: “أمام هذا التسخيف لعمل لجنة التربية المهم والأساسي، وأمام هروبها المقصود من أمام معالجة قضايا مصيرية مثلما ذكرنا، وأمام اصرارها على عدم فتح أي ملف من الملفات المصيرية وخصوصا قضايا المتعاقدين، وأمام اعترافها بأنها عن سابق اصرار وتصميم لا تريد ولن تسمح بتثبيت المتعاقدين، وأمام قصر مدة ولايتها الى حين حصول الانتخابات، نطالبها بالاستقالة الفورية من رئاسة لجنة التربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام