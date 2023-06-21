حراك المتعاقدين طالب وزير التربية بدفع مستحقات آذار ونيسان وجداول الجنوب والنبطية

طالب منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان، “كافة المنظمات التربوية والإنسانية اللبنانية والدولية بالتدخل ليقفوا ويشاهدوا كيف يُحرم المتعاقدون من مستحقاتهم عن عام دراسي انقضى، وكيف تسرع وزارة التربية والمال في دفع رواتب الموظفين بينما “تطنش” عن دفع بدلات مستحقات أشهر آذار ونيسان لمتعاقدي الثانوي وكذلك لمتعاقدي الأساسي الجنوب والنبطية فقط”.

وتوجه الى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بالقول: “معاملة مستحقات آذار ونيسان وكذلك جداول متعاقدي الجنوب والنبطية هي داخل وزارتكم الآن، هؤلاء الثوار لم يقبضوا للآن دون كافة المعلمين، هذه الجداول يجب أن ترسل فورا اليوم الأربعاء إلى وزارة المال ليتم دفعها قبل الأعياد وإن لم يفعل وزير التربية والمال ذلك سيكون المتعاقدون وعائلاتهم أمام وزارة التربية نهار العيد ليتحمل وزير التربية هذه المسؤولية، مسؤولية تأمين المال لتغطية مصاريف عائلات المتعاقدين المحجوزة مستحقات أتعابهم منذ أشهر في مكاتب هذه الوزارة.