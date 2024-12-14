حراك المتعاقدين: نأسف لضرب مصالح المعلمين ببدل الانتاجية وتقليص الساعات

أسف “حراك المعلمين المتعاقدين”، في بيان، ل”مواقف روابط وزارة التربية تجاه المتعاقدين، سواء أثناء الحرب العدوانية وانشغالهم بأمورهم الخاصة ودعس حقوق المتعاقدين بمظلمة تقليص الساعات أو بعد الحرب عندما تغافلوا عن رفع بدل الانتاجية وساعات المتعاقدين”.

وقال: “أننا نملك الجرأة والشجاعة لنقول كلمة حق أمام الوزارة والروابط، ولا يهمنا مصالحنا المادية كما الروابط،.من هذا المنطلق نستنكر قبول الروابط ببدل انتاجية ٣٠٠ دولار عن تشرين الثاني ومحاولتها خلق أعذار للوزارة تبرر ظلمها بخفض قيمة بدل الانتاجية كعدم إدخال الداتا للمعلمين، كما نستنكر سكوتها عن مظلمة تقليص الساعات وتعويض ما فات من تلك الساعات على المتعاقدين،ومحاولتهم حصر وزير التربية بمصالحهم الأنانية، وكذلك تدخلها بأمورنا الخاصة كرفع أجر الساعة الذي نعمل عليه في الليل والنهار من أجل إنهاء مراسيمه. وفعلاً تواصلنا الجمعة مع المسؤولين في وزارة التربية وأبلغونا أن قرار رفع أجر الساعة أرسل وتحول من مجلس الخدمة إلى وزارة المال لأخذ موافقتهاعلى قيمة الزيادة المقترحة-طبعًا بعد أن وقع وزير المال القرار- وأبلغونا أنهم يتابعون بجدية هذا القرار ويعملون على إنهائه قريبًا ليتسنى العمل به انطلاقًا من بداية هذا العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام