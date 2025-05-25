قصف مدفعي يستهدف منطقة الكتيبة وسط مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2025 - 04:26

قصف مدفعي يستهدف منطقة الكتيبة وسط مدينة خانيونس

منذ 26 mins 25 May، 2025
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