وزارة الشؤون الاجتماعية: نتابع “حادثة التحرش” خلال نشاط مدرسي مع الاجهزة المعنية

علّقت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في بيان لها الخميس على “المعلومات المتداولة بشأن حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً داخل صالة ألعاب في منطقة ديشونيه خلال نشاط مدرسي”.

ودانت الوزارة “بأشد العبارات هذه الأفعال التي تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية وخرقاً فاضحاً للمعايير الأخلاقية والقانونية التي ترعى حمايتهم، لا سيما في الأماكن المخصصة للترفيه والتعليم”.

واعلنت الوزارة أنها “تتابع الملف عن كثب مع الجهات القضائية المختصة، لا سيّما وزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة”، واشارت الى انها “تواصل تنسيقها مع باقي الأجهزة الرسمية المعنية لضمان إجراء التحقيقات بالسرعة والجدية اللازمتين”، ودعت “للتبليغ عن أي حالات مماثلة من خلال قنواتها الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام