بوتين التقى مادورو.. وتأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات بلاده مع فنزويلا، مشيرا إلى أن “التجارة البينية بين البلدين نمت في 2024 وحده بنسبة 6% لكن المستوى لا يزال دون الطموحات”.

كلام بوتين جاء خلال استقبال الرئيس الروسي لنظيره الفنزويلي الذي وصل إلى موسكو الاربعاء للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية.

وقال بوتين إن “حجم تجارتنا البالغ 200 مليون دولار لا يزال بعيدا عن المستوى الذي نطمح إليه، ورغم ذلك توجد اتجاهات جيدة، فعلى مدار العام الماضي ارتفعت التجارة بنسبة 64% وهذا مؤشر جيد”، وأشار إلى أن “روسيا وفنزويلا تتعاونان في مجالات الطاقة والأدوية والنقل”، وقال “لدينا مجالات تعاون واعدة وجيدة، وهي: الطاقة والنقل وصناعة الأدوية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وبالطبع الجانب الإنساني”.

كما أعرب بوتين عن امتنانه لمادورو لزيارته العاصمة الروسية للمشاركة في الاحتفالات بعيد النصر.

وبلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في العام 2021 قرابة 150 مليون دولار، استحوذت الصادرات الروسية على حصة الأسد حيث بلغت 147.9 مليون دولار.

المصدر: روسيا اليوم