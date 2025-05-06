لأول مرة منذ ديسمبر 2023.. بوتين يهاتف نتنياهو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المكالمة بأنها “نادرة”، مشيرة إلى أنها أول اتصال بين الطرفين منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الكرملين أن الجانبين بحثا “الأوضاع في الشرق الأوسط”، بالإضافة إلى “قضايا راهنة في العلاقات الثنائية بين روسيا وإسرائيل”.

وتبادل بوتين ونتنياهو، وفقًا للكرملين، “التهاني” بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على النازية.

وقال الكرملين إن الزعيمين “أكدا عزمهما على الدفاع عن الحقيقة التاريخية لأحداث الحرب العالمية الثانية، ومقاومة محاولات تحريف نتائجها”، بحسب البيان.

وشدد الطرفان على “المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر والشعب السوفييتي بأسره في هزيمة ألمانيا النازية”، وفق ما صدر عن الكرملين.

كما أصدرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بيانًا مطابقًا في مضمونه لبيان الكرملين بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعت بين نتنياهو وبوتين.

وذكر الجانب الإسرائيلي أن الزعيمين “تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة شدد على المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في الانتصار على النازيين”، مشيرًا إلى أن بوتين ونتنياهو بحثا كذلك “التطورات الإقليمية”.

المصدر: مواقع